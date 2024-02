Ludovica Coscione | la stella di Mare Fuori e la verità sul gossip E intanto su 'Mare Fuori 5' spunta una novità

Una giornata beauty con Ludovica Coscione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è ormai una religione e non soltanto tra il pubblico giovane. Tutti ne parlano, ne scrivono e attendono le nuove puntate. Archiviata anche la quarta stagione ora i fan sono già in crisi d'astinenza e vogliono sapere sempre di più, incuriositi anche dalla vita reale dei protagonisti. L'ultimomormorava di una possibile relazione trae Matteo Paolillo. Ma l'attrice che interpreta Teresa, nella serie tv durante una intervista ha fatto chiarezza in merito al rapporto con l'attore che interpreta Edoardo Conte: "Io e Matteo siamo solo tanto amici - ha sottolineatoa Timeline su Rai3- Trovo che sia molto dolce che la coppia sia piaciuta tanto da volerla anche nella vita reale però siamo solo amici". Ultima stagione ...