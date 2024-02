L’Ucraina entra nel terzo anno di guerra contro la Russia tra incognite e speranze

A due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, gli Stati membri affrontano un momento decisivo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Lain Ucrainadomani nel, con nessuna soluzione in vista, una crescente contrapposizione trae Occidente e il G7 con presidenza italiana significativamente riunito a Kiev. Molte, nella generale convinzione che, in un modo o nell’altro, il 2024 sarà l’decisivo per l’esito del conflitto scatenato dall’invasione russa due anni fa. DOPO MESI DI STALLO I RUSSI SPINGONO, KIEV SPERA NEGLI AIUTI OCCIDENTALI Sulla linea del fronte, dopo fasi ad alterne sorti, vige una sorta di stallo che sembra favorire la parte russa. L’invasione russa del 24 febbraio 2022 mirava a prendere illlo di Kiev e probabilmente a ottenere un cambio di regime: fallimento sumbi i ...