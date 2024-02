Lucidi (pres. Fond. Innovation) a MyPlant&Garden: "Verde e salute base per futuro città"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (Adnkronos) – ?Per noi ile lasono gli aspetti diper costruire ildelle nostre. Lestanno cambiando volto e con la digitalizzazione è cambiata anche l’idea di centro e di periferia. Pensare allacome ad un luogo urbano che sia destinazione della popolazione del mondo, a noi non piace. Desideriamo invece dellesempre più verdi, perché vorremmo la rivincita del territorio?. Lo ha detto Massimo, Asso.impre.di.a eidente diazione E-novation, intervenendo a margine della seconda giornata dell?ottava edizione di ?MyPlant & Garden?, il salone internazionale del?, in svolgimento nei padiglioni di Rho ...