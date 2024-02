L'ottimo 2023 di FIAT: +12% di vendite. Leader di mercato in Italia, Brasile, Turchia e Algeria

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è il marchio che vende di più nella galassia Stellantis. Merito di Panda e della 500, anche in versione elettrica, ma anche dei numeri in Sud America e Nord Africa...

FIAT è il marchio che vende di più nella galassia Stellantis. Merito di Panda e della 500, anche in versione elettrica, ma anche dei numeri in Sud America e ... (dmove)

L’ottimo 2023 di FIAT: +12% di vendite. Leader di mercato in Italia, Brasile, Turchia e Algeria: Da segnalare, in chiusura, l’ottima accoglienza riservata al pick-up Titano, sbarcato sulle sponde nord-africane a fine 2023. FIAT produrrà le 500 in Algeria. Vuole riconquistare il Nord Africa ...dmove

