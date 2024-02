Lo strano caso di Sainz | vola nei test Leclerc fermato da un tombino Horner | l’attacco della McLaren

Lo strano caso di Sainz: vola nei test. Un tombino rallenta Leclerc. Horner, frecciate dalla McLaren

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dal deserto filtrano notizie incoraggianti. Il separato in casa Carlosè stato il più veloce nella seconda giornata deiin F1 in Bahrain. Lo spagnolo nella classifica di giornata ha preceduto la Red Bull di Perez (Verstappen ha riposato) e la Mercedes di Hamilton. A far sorridere i ferraristi, più del responso del cronometro, è stato il passo gara tenuto dal…predecessore di Hamilton a Maranello. Con tanta benzina e gomme dure, la SF24 è parsa competitiva. Ma, al solito, sono solo sensazioni. Le parole. Ha detto ilsedotto e abbandonato: "Abbiamo completato senza problemi il piano di lavoro. Il nostro pomeriggio è filato via liscio consentendoci di lavorare sia con poco carburante che con più peso a bordo, il che ci ha permesso di fare delle comparazioni interessanti. Non vedo l’ora di salire di nuovo in ...