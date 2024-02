Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 143 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 146,9 punti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) , rispetto ai 146della vigilia, toccando nuovi minimi da febbraio del 2022. In fortei rendimenti dei titoli di Stato europei con il Btp che cede l'11base al 3,79% e quello tedesco in flessione di 8al 2,36%. Scendono anche i tassi della Spagna al 3,24% (-9) e della Grecia al 3,39% (-10).

Ha chiuso in ribasso a 146,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 148 punti segnati in apertura e i 150 della chiusura ... (quotidiano)

BTp: spread chiude in calo a 144 punti, rendimento decennale scende al 3,80%: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di generale flessione per i rendimenti sulla curva euro. A fine seduta il differenziale di ... borsaitaliana

La Bce di Schnabel loda l’Italia: ‘spread BTP-Bund molto basso nonostante rialzo tassi’: E non è detto che la situazione non migliori, anzi. Secondo Valle, “gli spread potrebbero continuare a registrare buoni risultati grazie a vari fattori, tra cui l’atteggiamento positivo delle agenzie ... finanzaonline

Cresce l'Ifo tedesco a febbraio: Lo Spread tra i titoli si contrae a 145,18 punti base. In Germania, la lettura finale del Pil dell’ultimo trimestre 2023 ha confermato un -0,3% t/t. L’indice IFO si è invece attestato a 85,5 punti a ... milanofinanza