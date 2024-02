Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 146 punti base

(Di venerdì 23 febbraio 2024)tra Btp etedeschi a 10 anni piatto in avvio di seduta: sui mercati telematici il differenziale ha aperto a 146, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,9%.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 148 punti , rispetto ai 150 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,94 per ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 148 punti , rispetto ai 150 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,94 per ... (quotidiano)

Ha chiuso in ribasso a 146,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 148 punti segnati in apertura e i 150 della chiusura ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 146 punti base: Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni piatto in avvio di seduta: sui mercati telematici il differenziale ha aperto a 146 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del ... quotidiano

Berlusconi, le ville e gli eredi: a Marina Villa Campari sul Lago Maggiore, a Barbara Macherio, Arcore non si vende: Ma anche di chi può permettersi di aspettare e non vendere a qualsiasi prezzo. Certo è che tra Sardegna (soprattutto), Brianza, Laghi e Costa Azzurra, tutto raggruppato sotto il cappello societario ... corriere

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 146,9 punti: Ha chiuso in ribasso a 146,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 148 punti segnati in apertura e i 150 della chiusura precedente, toccando nuovi minimi dal 31 marzo del ... ansa