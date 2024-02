Livorno: muore 34enne con l’auto contro un albero a Donoratico. Gravissimo un ragazzo di 18 anni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A perdere la vita un uomo di 34che è finito con l'autounsulla vecchia Aurelia trae San Vincenzo. Ferito in modo grave un giovane di 18che viaggiava sul sedile del passeggero L'articolo proviene da Firenze Post.

Livorno: muore 34enne con l’auto contro un albero a Donoratico. Gravissimo un ragazzo di 18 anni: DONORATICO (LIVORNO) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 23 febbraio 2024, a Donoratico in provincia di Livorno. A perdere la vita un uomo di 34 anni che è finito con l’auto contro un albero ... firenzepost

Colpisce la madre con le forbici mentre dorme: 20enne arrestato: Il ragazzo, il cui nome non è stato reso noto, si è consegnato ai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio, in provincia di Livorno, la mattina di domenica 18 febbraio. In uno ... news.fidelityhouse.eu

Muore bimba di 2 anni nel Livornese, era affetta da una grave patologia: È scomparsa a soli due anni, dopo una grave patologia diagnosticata fin dalla nascita. La piccola era stata data in affidamento dal Meyer di Firenze a una ... gonews