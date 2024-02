Liverani schietto | «Io poco furbo a -4 dall'Inter! Squadra ingiocabile»

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Monza. Il tecnico dellacampana, reduce da un amaro esordio a Milano con l’Inter, dice a chiare lettere che il 90% degli allenatori al suo posto non avrebbe accettato la panchina a quattro giorno dalla partita di San Siro NO FURBIZIA – Fabioalla vigilia di Salernitana-Monza non può e non vuole fermarsi alla pesante sconfitta subita a San Siro con l’Inter: «La partita con l’Inter è evidente che per il momento che stiamo vivendo poteva creare più limiti. L’Inter ora èper tante squadre, figuriamoci per noi. Io il giorno che sono arrivato qui, se fossi stato tra virgolette un allenatore che voleva essere piùo attento, credo che il 90% degli allenatori il subentro a 4 giorni dall’Inter non lo avrebbe ...