LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si parte! Tentativi di fuga iniziali?

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: probabile volata in quel di Dubai, Merlier favorito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:20 Kilometro zero raggiunto! Ora vi saranno 6 km di trasferimento! 09:15 Manca pochissimo all’inizio dellaodierna che, misura, 182 km. 09:10 Altro giro e altraper velocisti negli Emirati Arabi Uniti. 09:05 Lo start è previsto alle 09:20. 09:00 Buongiorno e benvenutidella quintadell’UAEBuongiorno e benvenuti alladella quintadell’UAE. In programmala frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain. Altro giro e altra potenziale volata, nellapiù lunga della rassegna. Una sola ...

UAE TOUR. COMMOZIONE CEREBRALE PER ADAM YATES: IL BRITANNICO RIPARTE MA POI E' COSTRETTO AL RITIRO: Il britannico della UAE Team Emirates è parso subito scosso, poi ha ripreso la bicicletta e ha ricominciato a pedalare. Pian piano, favorito anche dalll'andatura lenta del gruppo, è rientrato in coda ... tuttobiciweb