LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Jacopo Mosca rimane in fuga da solo Gruppo a 1? quando mancano 60km

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier ancora l'uomo da battere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13 Davantida, i due alfieri della Lotto Dstny, completato il loro lavoro, si sono fermati e stanno aspettando il rientro del. 12.10 Volata inper i punti per la maglia verde, Harm Vanhoucke ottiene il quarto posto. Quinto Jordi Warlop, entrambi lavorano per i rispettivi capitani e tolgono punti al britannico Mark Stewart, che ha corso in maniera spregiudicata e aveva messo un discreto margine di vantaggio. 12.07 Eccolo il passaggio sotto il traguardo volante di Al Lebsa, Van Eetvelt si prende altri 3? di abbuono. Il belga della Lotto Dstny rosicchia in tutto 6? in classifica generale, portando il suo ritardo a 37?; ma riduce in suo svantaggio a 16? nei confronti del ...