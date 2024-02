LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo accelera I tre fuggitivi hanno 2? di vantaggio a 80 km dall’arrivo

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier ancora l'uomo da battere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 11.55 Ci avviciniamo alle due ore e mezza di gara, velocità media che rimane elevata. I corridori finora hanno completato praticamente 110 km, tenendo un passo di 44.8 km/h. 11.52 Poco più di dieci chilometri al secondo sprint intermedio, quello posto ad Al Lebsa. 11.49 Il gruppo sembra voler tornare il prima possibile sui tre battistrada, ora distanti meno di un minuto. Tra poco potrebbe riaccendersi la corsa. 11.47 Sono meno di 80 i km all'arrivo! 11.45 Sotto la spinta di queste due formazioni il plotone ha avuto una notevole accelerata, il margine dei fuggitivi infatti è sceso improvvisamente a due minuti. 11.42 In testa due squadre hanno preso in mano la situazione: la Soudal – Quick Step ...

UAE TOUR. COMMOZIONE CEREBRALE PER ADAM YATES: IL BRITANNICO RIPARTE MA POI E' COSTRETTO AL RITIRO: Il britannico della UAE Team Emirates è parso subito scosso, poi ha ripreso la bicicletta e ha ricominciato a pedalare. Pian piano, favorito anche dalll'andatura lenta del gruppo, è rientrato in coda ... tuttobiciweb