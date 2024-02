LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | i 3 fuggitivi hanno 4 minuti di vantaggio sul gruppo a 110 dall’arrivo

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier ancora l'uomo da battere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:57 Il distacco sta scendendo sensibilmente: in questo momento si attesta su 4:05. 10:54 I treproseguono di comune accordo. 10:51 Ora ilsta aumentando sensibilmente la velocità. 10:48 Sono 120 i km all’arrivo. 10:45 Ilora è tirato da Team Visma Lease a Bike e dalla Tudor Pro Cycling Team. 10:42 Ora ildeieffettivamente è sceso a 5:00. 10:39 Si procede in corsa, con ilche ora prova a recuperare. 10:36 Meno di 130 km all’arrivo! 10:33 Ilsi sistema a 5:40 dai fuggitiv. 10:30 Dopo un’ora di gara la media è di 46.100 km/h. 10:27 Ricordiamo i nomi dei 3: l’italiano Jacopo Mosca (Lidl-Trek) e i belgi Lennert ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:03 In questo momento Lennert Van Eetvelt sarebbe leader della classifica generale, visti i soli 43? di ritardo da ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:17 I fuggitivi sono arrivati allo scollinamento. Ora per loro inizierà la lunga discesa verso il traguardo ... (oasport)

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: altra volata in vista. Merlier uomo da battere: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa dell'UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain. A ... oasport

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier concede il bis. Quinto Mareczko: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa dell'UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 175 chilometri da Dubai Police Officer's Club ... oasport

UAE TOUR. COMMOZIONE CEREBRALE PER ADAM YATES: IL BRITANNICO RIPARTE MA POI E' COSTRETTO AL RITIRO: Il britannico della UAE Team Emirates è parso subito scosso, poi ha ripreso la bicicletta e ha ricominciato a pedalare. Pian piano, favorito anche dalll'andatura lenta del gruppo, è rientrato in coda ... tuttobiciweb