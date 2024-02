LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | altra volata in vista Merlier uomo da battere

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: probabile volata in quel di Dubai, Merlier favorito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quintadell’UAE. In programmala frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain. Altro giro epotenziale, nellapiù lunga della rassegna. Una sola asperità lungo tutto il percorso, dopo soli 30 km: la salita di Al Mihtirqah. Un totale di 7,2 km al 2,5% di pendenza media. Sicuramente ci sarà qualche attacco e poi dei tentativi di ventaglio, ma l’arrivo a gruppo compatto sembra inevitabile. Favorito, anche, Tim(Soudal-QuickStep) dopo le due vittorie messe a referto, ma attenzione anche a Olav Kooij (Team Visma Lease a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 Siamo circa a 100 chilometri dall’arrivo. Ancora due ore di gara. 11.05 Stabile sui 3? il ritardo del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45: Mark Stewart ha vinto lo sprint intermedio, ma subito dopo ha smesso la sua fuga , lasciando da solo Harm ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18: Il distacco del gruppo da Vanhoucke è ora sotto i cinquanta secondi. 12.13: I principali rivali di Tim ... (oasport)

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier concede il bis. Quinto Mareczko: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa dell'UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 175 chilometri da Dubai Police Officer's Club ... oasport

Atletico: i tifosi denunceranno la polizia e il personale di sicurezza dell’Inter: Esplodono il malcontento e l'indignazione tra i tifosi dell’Atletico Madrid accorsi a Milano in 3.500 per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. Molti di loro sono stati ... sportmediaset.mediaset

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Ben O’Connor trionfa a Jebel Jais! Vine nuovo leader della generale, si ritira Adam Yates: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della TERZA tappa dell'UAE Tour 2024, breve corsa a tappe di altissimo livello che si corre negli Emirati Ara ... oasport