LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 130 km all’arrivo! In 3 in fuga fra cui Jacopo Mosca

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: probabile volata in quel di Dubai, Merlier favorito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:36 Meno di 130 km10:33 Il gruppo si sistema a 5:40 dai fuggitiv. 10:30 Dopo un’ora di gara la media è di 46.100 km/h. 10:27 Ricordiamo i nomi dei 3 fuggitivi: l’italiano(Lidl-Trek) e i belgi Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) e Harm Vanhoucke (Lotto Dstny). 10:24 Ora anche il gruppo è in discesa. 10:21 Si prosegue in corsa. 10:17 I fuggitivi sono arrivati allo scollinamento. Ora per loro inizierà la lunga discesa verso il traguardo volante di Al Saadi Roundabout. 10:14 Si prosegue in corsa. 10:11 Fuggitivi impegnati nell’ascesa dell’Al Mihtirqah. 10:09 Il gruppo scivola addirittura a 5:10. 10:06 Sono 150 i km10:03 In questo momento Lennert Van Eetvelt sarebbe leader della classifica generale, visti i ...

