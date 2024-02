LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | terzo oro per un perfetto Grotheer Sfuma il sogno podio per Bagnis

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia dalle 16.00

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:53 Si chiude qui la nostratestuale della seconda giornata deidi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18:52 LA TOP TEN DEIDI1-Christopher(GER) 3:44.91 2-Matt Weston (GBR) +0.23 3-Zheng Yin (CHN) +1.01 4-Marcus Wyatt (GBR) +1.02 5-Axel Jungk (GER) +1.16 6-Felix Keisinger (GER) +1.667-Amedeo(ITA) +1.69 8-Craig Thompson (GBR) +1.74 9-Austin Florian (USA) +2.06 10-Vladyslav Heraskevych (UKR) +2.09 15-Mattia Gaspari (ITA) +2.95 18:49 Amedeochiude il Mondiale con una settima posizione che lascia un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Quarta manche in programma a partire dalle 17.45. Appuntamento dunque a tra pochissimo con l’ultimo atto della ... (oasport)

Skeleton, Coppa del Mondo, Grotheer al comando, quarto Bagnis: L'Italia è in piena lotta per una medaglia ai Mondiali di skeleton in corso a Wintenberg. Al comando a metà gara in campo maschile è presente il tedesco Christopher Grotheer che si trova con soli quat ... napolimagazine

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia!: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche dei Mondiali di skeleton. A Winterberg (Germania) si infiamma la lotta al podio con Amedeo Bagnis che ripartirà dall’ottima ... oasport

Skeleton: Mondiali, Clarke al comando, Margaglio 13esima: I Mondiali di skeleton in corso a Wintenberg regalano subito sorprese, in particolare in campo femminile dove al comando si è posta la giovane canadese Hallie Clarke che dopo due manche precede la ... napolimagazine