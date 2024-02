LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | Bagnis si gioca la medaglia dalle 16 00

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia!

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delle ultime due manche deidi. A Winterberg (Germania) si infiamma la lotta al podio con Amedeoche ripartirà dall’ottima quarta posizione colta nella prima metà di gara. Davanti a tutti il padrone di casa Christopher Grotheer, ma il teutonico dovrà continuare ad inanellare prestazioni dillo vista la vicinanza della concorrenza. A soli 4 centesimi figura infatti il britannico Matt Weston, seguito a 73 centesimi dal leader dal cinese Zheng Yin. Quarto, come detto, Amedeo, distanziato di appena 5 centesimi dalla terza posizione utile a salire sul podio iridato. Fino alla nona posizione occupata dall’altro ...

