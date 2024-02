LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | Bagnis deve osare per il podio A breve la quarta manche

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia dalle 16.00

Skeleton, Coppa del Mondo, Grotheer al comando, quarto Bagnis: L'Italia è in piena lotta per una medaglia ai Mondiali di skeleton in corso a Wintenberg. Al comando a metà gara in campo maschile è presente il tedesco Christopher Grotheer che si trova con soli quat ... napolimagazine

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia!: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche dei Mondiali di skeleton. A Winterberg (Germania) si infiamma la lotta al podio con Amedeo Bagnis che ripartirà dall’ottima ... oasport

Skeleton: Mondiali, Clarke al comando, Margaglio 13esima: I Mondiali di skeleton in corso a Wintenberg regalano subito sorprese, in particolare in campo femminile dove al comando si è posta la giovane canadese Hallie Clarke che dopo due manche precede la ... napolimagazine