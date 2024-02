LIVE Paolini-Cirstea | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | in campo tra 20? Toscana a caccia di una storica finale

A che ora Paolini-Cirstea oggi in tv: programma semifinale WTA Dubai, dove vederla, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Ci siamo! Tra circa 20? scenderanno inl’azzurra e la rumena per giocarsi l’accesso alladel WTA 1000 di. 13.30 Conclusa la semidi doppio femminile, non ci saranno ritardi dunque, tra circa 30? scenderanno inJasminee Sorana. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match con il palio ladel WTA 1000 ditra Jasminee Sorana. Eccoci dunque al penultimo atto, che vede di fronte due giocatrici difficilmente pronosticabili a inizio torneo. La parte bassa del torneo era presidiata infatti ...