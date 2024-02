LIVE – Paolini-Cirstea | semifinale Wta Dubai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

A che ora Paolini-Cirstea: programma semifinale WTA Dubai, canali, streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). La toscana va alla caccia della finale più importante della carriera e dell’ingresso tra le prime venti giocatrici del ranking mondiale. Di fronte a lei trova l’esperta rumena, contro cui si trova avanti per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti. Entrambi, tuttavia, si sono risolti solamente al terzo e decisivo set, segno che ci sarà da faticare parecchio anche in questa circostanza per raggiungere l’obiettivo. Secondo le quote dei bookmakers, inoltre, sarà proprioa partire leggermente favorita nei pronostici. In caso di vittoriasi giocherebbe il titolo contro una tra la ...

Furlan: "Paolini ha fiducia nei propri mezzi, ora è consapevole della sua forza": Per poi prendere sempre più velocità. Possibilmente con l’aiuto di un buon ingegnere. Jasmine Paolini, 28 anni compiuti a gennaio, ha fatto questo percorso. Che l’ha portata a diventare la numero 1 ... sport.sky

Paolini in semifinale al WTA 1000 di Dubai 2024: quando gioca contro Cirstea, orario del match, precedenti e dove vedere | Tennis: Dopo aver superato i quarti di finale al Masters 1000 di Dubai in seguito al ritiro della kazaka Elena Rybakina, n.4 al mondo, Jasmine Paolini si qualifica alla semifinale dove affronterà la rumena So ... olympics

Tennis, Rybakina si ritira e Paolini vola in semifinale a Dubai: Prima semifinale in un torneo '1000' per Jasmine Paolini che approda, senza giocare, al penultimo atto del "Duty Free Tennis Championships" in corso sul cemento di Dubai. Nei quarti l'azzurra n.26 del ... napolimagazine