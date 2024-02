LIVE Paolini-Cirstea 6-2 | 7-6 | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | l’azzurra annulla 6 set point nel 2° set e conquista finale e 17° posto minimo nel ranking

LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 è caccia ad una storica finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui una memorabileper il tennis italiano, culminata con il successo e l’approdo indi Jasminenel WTA 1000 di. A domani per l’ultimo atto. Un saluto sportivo! 16.13 Undici punti in più per, che affronterà nelladel WTA 1000 dila vincente tra la qualificata Kalinskaya e la n.1 del mondo Iga Swiatek. Comunque vada, 17°nelWTA da lunedì (se Kalinskaya vincerà il torneo) male che vada. Allieva di Renzo Furlan che è anche, virtualmente, nella top 10 della race (8ª). 16.12 Dopo 1h58? di partita,ha messo in campo il 71% di prime in campo, ...