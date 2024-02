LIVE Paolini-Cirstea 6-2 | 5-6 | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | break della rumena | che serve per rimandare tutto al 3° set

LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 è caccia ad una storica finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Vola via il dritto di. 30-40 Due righe consecutive dell’azzurra, sbaglia di dritto la. 15-40 Spinge bene con il drittoe fa il punto. 0-40 Lungo il dritto lungolinea di Jasmine. 0-30 Gran risposta di rovescio di, che chiude con quello successivo. 0-15 Errore di dritto dell’azzurra. 5-5 Spara via la risposta di dritto. A-40 Bravaa spingere con il dritto. Seconda, pochi doppi falli per lei, solo uno. 40-40 CONTRO REGALO di Sorana! Orribile palla corta. A-40 NOOOOO aveva un comodissimo dritto d’entrata, ha giocato una smorzata che si è rivelata un assist per la. Seconda 40-40 Beh, vincente il rovescio lungolinea di ...