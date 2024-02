LIVE Paolini-Cirstea 6-2 | 5-4 | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | l’azzurra è a un game dalla finale

LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 è caccia ad una storica finale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 40-40 Il nastro accompagna in corridoio il rovescio di!! A-40 Impressionante vincente di dritto dal centro della romena. 40-40 Serie di dritto profondissimi di Jasmine! Raccoglie il forzato didi rovescio! 40-30 Risposta di rovescio semi-vincente di! 40-15 Altra prima vincente di. 30-15 Risposta nei piedi di Jasmine con il dritto! 30-0 Prima vincente. 15-0 Prima e rovescio lungolinea. Brava la rumena. 5-4 In rete il rovescio lungolinea diimportantissimo vinto da! 40-30 Larga di pochissimo la risposta di rovescio di. E’ andata bene qui. 30-30 Ancora servizio e dritto! 15-30 Scarica su questo dritto in uscita ...