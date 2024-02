LIVE Paolini-Cirstea 6-2 | 4-3 | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | l’azzurra da 40-15 subisce un nuovo contro break

LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 è caccia ad una storica finale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Bruttasmorzata di Jasmine, che vede sfumare una buona occasione, da 40-15, di allungare in modo forse decisivo. 40-A Prima al corpo e dritto lungolinea, da manuale.però tira fuori un rovescio difensivo diagonale sulla riga. 40-40 Nooo, di pochissimi lungo il dritto di. Forse il 1° gratuito, non ci voleva su questo punto. 40-30 Gioca bene il dritto, aprendosi il campo e chiudendo con il successivo. 40-15 MERAVIGLIOSO il dritto carico, profondo diagonale disembra essere sul punto di cedere. 30-15 RIGA di rovescio di! Fortuna quantomai meritata. 15-15 FANTASTICO dritto lungolinea che fa girare il puntomente ...