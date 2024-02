LIVE Paolini-Cirstea 4-2 | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | torna al servizio l’azzurra | avanti di un break nel 1° set

LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 è caccia ad una storica finale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Attacca la rumena, passante nei piedi millimetrico e poi il diagonale di dritto stretto! 15-15 Largo il dritto in allungo di. 15-0 Di poco larga la soluzione vincente di dritto lungolinea di. 4-2e contropiede di dritto. 40-30 Prima vincente. 30-30 Si stampa sul nastro la risposta di rovescio del. Che peccato, era comunque una prima palla. 15-30 Aggressiva con il rovescio!!!! Lenta dopo illa rumena. 15-15 Risposta alta e profonda di Jasmine! Errore di fretta con il rovescio di. 15-0 Tenta di uscire in lungolinea di drittodi unci ...