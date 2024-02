LIVE Paolini-Cirstea 3-1 | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | c’è il break dell’italiana nel 1° set

LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: dalle 14.00 è caccia ad una storica finale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Reazione della rumena, che spinge di dritto e ottiene il forzato di Jasmine. 3-1 NON CI CREDO! Smorzata ben giocata di, legge in anticipo, arriva e gioca un rovescio esattamente all’incrocio delle righe in lungolinea!! 40-A VOLA VIA il dritto della romena!! 40-40 Prova un fantasioso rovescio lungolinea, è in rete. Ottimo il rovescio stretto di! A-40 Servizio e dritto in contropiede. 40-40 Altro super dritto diinside out! Chiusura facile per la terza parità! A-40 Ace (1°). 40-40 Chiude alla grande con lo smash Jasmine, dopo due schiaffi al volo! A-40 Dopo due bordate di rovescio profondissime, esagera con il dritto inside in. Brava in ...