LIVE Italia-Irlanda | amichevole calcio femminile in DIRETTA | Gama titolare nella sua ultima partita Alle 18 15 inizia il 2024 delle azzurre

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Le formazioni ufficiali:: Schroffenegger,(C), Salvai, Linari, Olivier, Galli, Dragoni, Greggi, Glionna, Piemonte, Girelli. CT Andrea Soncin: Bronsan, Stapletos, Fahey, Connolly, LittleJohn, McCabe (C), Hayes, Payne, Carusa, Ziu, Atkinson. CT Eileen Gleeson 17.20 Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfidadi debutto nel nuovo anno per la nazionale di. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida ...

