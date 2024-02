LIVE Italia-Irlanda 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | si parte! Tributo a Sara Gama prima dell’inizio della partita

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.14 È tutto pronto al Viola Park! Buon divertimento e buona tutti! 18.12 Si parte con gli Inni nazionali,quello irlandese e poi il Canto deglini. 18.11 Ecco ila unavisibilmente commossa. Il presidenteFIGC scende in campo e omaggia la storica capitana azzurra con una maglia celebrativa con il numero 140 (le sue presenze), con Girelli invece a consegnarle il gagliardetto con le firme di tutte le sue compagne. Un bel momento per uno dei simboli delazzurro. 18.10 Squadre che stanno effettuando ora il loro ingresso in campo. 18.09 I precedenti sorridono all’, sei successi ed ...