LIVE Italia-Irlanda 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | si ferma la partita per la sostituzione di Sara | emozioni forti

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? DRAGONI! La giovane fuoriclassena ci riporta nella, la blaugrana si libera e va al tiro da lontano, palla che esce non di molto sopra l’incrocio dei pali- 52? Anche da parte nostra, un sentito grazie aGama per tutto ciò che ha fatto per il. Siamo sicuri che il suo impegno non finirà stasera, ma sarà sempre una figura di riferimento. 52? Gama mette al braccio di Cristiana Girelli la fascia da capitano, al suo posto entra Elisa Bartoli. 51? Sicompletamente la, standing ovation e “passillo” d’onore per l’azzurra che in lacrime si unisce all’abbraccio collettivo. Momenti davvero emozionanti e toccanti. Ricordiamo che per la capitana azzurra, ...