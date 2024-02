LIVE Italia-Irlanda 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | non si sblocca il risultato

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

33? Sfrutta il campo in tutta la sua ampiezza l', traversone però troppo su Schroffenegger che non ha problemi a fare sua la sfera. 32? GLIONNA! Non trova il tiro a giro di sinistro dal vertice dell'area di rigore la n.7 azzurra. Buona manovra dell', che quando riesce ad andare verticalmente e a saltare la pressione avversaria trova praterie da sfruttare. 30? Respira un attimo l'con il pallone tra i piedi dopo diversi minuti di sofferenza. 29? Schema dalla bandierina per favorire la conclusione di Glionna, tiro murato in rimessa laterale. 28? Lotta sulla sinistra Oliviero anche da terra, l'azzurra si rialza, crossa e trovando l'opposizione della difesa conquista il primo angolo per l'. 27? Si riprende a giocare, ...