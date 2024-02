LIVE Italia-Irlanda 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | le Azzurre non sfondano | emozione per l’addio di Gama

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17 La nostratermina qui! Grazie mille per averci seguito. Agli amici di OA Sport un ringraziamento e un buon proseguimento di serata! 20.16 L’di Soncin tornerà in campo martedì 27 febbraio, quando alle 18.00 in Spagna affronterà la fortissima Inghilterra, nella secondain programma in questa finestra. 20.15 Leggero passo indietro per la nazionale di Soncin, che sperimenta senza trovare forse quello che cercava. Il momento di maggioreè stato senza dubbio il tributo a Sara, che oggi ha giocato la sua ultima partita con la maglia della nazionalena. 20.14 Secondo pareggio nella storia per l’contro ...