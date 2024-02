LIVE Italia-Irlanda 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | gol annullato alle ospiti per fuorigioco

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Corre ai ripari Soncin: escono Greggi e Galli, dentro Severini e Caruso. 75?che con i cambi ha trovato nuova linfa,ora in palese difficoltà. 74? GOLALL’! Contropiede micidiali delle, che con Barrett volano via sulla sinistra. Palla bassa a tagliare la difesana per Quinn, che con freddezza trova il gol di prima intenzione scavalcando Schroffenegger. Assistente che però alza la bandierina, segnalando unmolto dubbio. 73? QUINN! Si fa vedere anche l’, con un recupero palla rapido e una pronta conclusione della n.15. Palla che parte da lontano e che si spegne abbondantemente alla sinistra dell’estremo difensore ...