LIVE Francia-Italia | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | gli azzurrini provano a sorprendere i transalpini

Francia-Italia al 6 Nazioni Under 20, dove vedere la partita in tv e streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:42 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Siamo giunti alla terza giornata del SeiUnder 20 con glichea sbancare lo stadio di Beziers. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terza giornata del Seiunder 20 2024 traed. Gli azzurri cercano il colpaccio in trasferta dopo aver sfiorato l’impresa due settimane fa nella trasferta irlandese. Segnali di crescita importanti per la squadra del CT Brunello dopo l’avvio sottotono all’esordio contro l’Inghilterra. Drop di inizio partita alle 21.00 in quel di ...

