LIVE Francia-Italia 8-8 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | la meta di Zamora riporta il match in parità

Italia Francia al 6 Nazioni U20 2024: il risultato in diretta streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21?- Non trasforma Cotarmanac’h. E’a quota 8 a metà frazione. 20?-. Buco difensivo degli azzurri, che perdono di vista Brau Boirie. Il numero 13 francese trova il liberissimoper una comoda8. 19?- Stavolta non sbaglia Martino Pucciariello!8. 18?-che stavolta sceglie di provare il piazzato da posizione centrale. 17?- Mischia azzurra che conquista l’ennesimo calcio di punizione. C’è bisogno di un richiamo da parte dell’arbitro. 16?-ni che recuperano subito il pallone con Gallorini e Bellucci che ingabbiano il portatore di palla francese ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12?- In avanti di Casilio e si riprenderà con la prima mischia con introduzione francese. 10?- Non sbaglia ... (oasport)

