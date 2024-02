LIVE Francia-Italia 20-23 | Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA | impresa degli azzurrini contro i campioni del mondo!

Italia Francia al 6 Nazioni U20 2024: il risultato in diretta streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-23 L’HA VINTOOOOO! 82?- In avanti dei transalpini. Finisce qui. Vittoria straordinaria. 81?- Incredibile. A 5 secondi dal termine Giacomo Milno tappa il pallone impedendo la caccia ai francesi. Ultima chance per i francesi, che vanno in rimessa. 80?- 60 secondi al termine edche può continuare a giocare il pallone. 79?- Ingaggio da ripetere, ma nel frattempo sono passati altri 40 secondi. 78?- IN AVANTIIII! In avanti di Tolofua. Mischia fondamentale per l’, che se gioca bene le proprie carte può far terminare il tempo regolamentare! 77?-che torna in possesso del pallone e prova le ultime scorribande. Forza ...

21?- Non trasforma Cotarmanac'h. E' parità a quota 8 a metà frazione. 20?- meta Francia. Buco difensivo degli ...

75?- Elettri tiene alto il portatore di palla francese che stava per schiacciare a margine del lavoro della maul dei ...

Francia-Italia al 6 Nazioni Under 20, il risultato in diretta streaming: Italia in campo allo stadio Raoul Barriere di Beziers contro la Francia nella 3^ giornata del Sei Nazioni Under 20. Il match in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La partita è ... sport.sky

Francia-Italia, oggi Sei Nazioni rugby 2024: a che ora e dove vederla in diretta: Terza sfida da non perdere per gli appassionati di rugby. L'Italia, nel terzo turno del Sei Nazioni 2024, affronta in trasferta la Francia. Gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada hanno subito una ... today