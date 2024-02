LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Verstappen si prende la leadership davanti a Sainz | cresce Leclerc

Ferrari in testa anche nel Day-3: LIVE STREAMING

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07 In pista anche Russell con gomma media nuova, ma non per dare l’assalto al tempo, almeno finora. 14.05 Charlessi migliora: 1:31.374, terza posizione alle spalle di Carlos, a 316 millesimi da Max. 14.03 Torna fuori dai box Charlescon gomma media. 14.02 Russell parte dalla nona posizione: 1:32.515 per il britannico della Mercedes. 14.00 Questa la classifica attuale della terza giornata di: 1 MaxRed Bull Racing 1:31.058 92 CarlosFerrari+0.189 71 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.425 534 CharlesFerrari+0.614 10 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.638 12 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.941 49 7 Lance STROLL Aston ...