LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | tutto pronto per il Day-3 | la Ferrari vuole continuare a crescere

Bella Ferrari, a Sainz il Day-2. Leclerc 6°

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 Ci attendono le ultime 8 ore di lavoro in pista. Conclusa la giornata odierna alle ore 17.00, si penserà solamente all’esordio stagionale, che avverrà nel corso del prossimo weekend, sempre qui a. 07.30 Buongiorno e bentornati a! Tra 30 minuti prenderà il via l’ultima giornata deidel Bahrain! Cronaca seconda giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allauale della terza e ultima giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno sul circuito diin vista del round inaugurale del Mondiale. Un day-3 che potrebbe fornire finalmente qualche indicazione in più sui possibili valori in ...

I Test pre stagionali di Formula 1 giungono al termine. Oggi sulla pista del Bahrain vanno in scena le ultime due sessioni, in cui team e piloti tenteranno di ... (sportface)

Da mercoledì a venerdì la tre giorni inaugurale della stagione in vista dell'inizio del campionato: gli aggiornamenti in tempo reale sulla sessione: Si corrono a Sakhir i primi test della stagione di F1 2024. Qui in diretta gli eventi salienti della seconda giornata: si gira dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. gazzetta

I risultati e i tempi dei test di Formula 1 in Bahrain: la classifica del day 1: I test del Bahrain inizieranno a Sakhir e prenderanno il via quando in Italia saranno le 8. Il day 1 durerà fino alle 17. In mezzo ci sarà un'ora di pausa. Diretta integrale su Sky, sul canale 207. Si ... fanpage

LIVE - Test Bahrain 2024, Day 1 (pomeriggio): Ferrari in cerca di risposte: Dopo una lunghissima pausa invernale, la Formula 1 riaccende finalmente i motori: scopriamo insieme gli orari del GP del Bahrain, tappa inaugurale della stagione 2024 (F1inGenerale) Qui in diretta gli ... informazione