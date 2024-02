LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | si proverà a ripartire alle 9 45 dopo la rottura del tombino Sainz in vetta

Bella Ferrari, a Sainz il Day-2. Leclerc 6°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.20 A questo punto attenderemo le ore 09.45 per vedere se si potrà davvero. Rimaniamo in attesa di novità o comunicazioni ufficiali… 09.15 ATTENZIONE! Comunicazione ufficiale: si conta diattornoore 09.45 italiane (le ore 11.45 locali), Ancora 30 minuti di sospensione minimo quindi. 09.12 Ancora tutto fermo in pista. I lavoro aldi curva 11 sembrano davvero non avere un termine mentre ci avviciniamo ai 40 minuti di sospensione. Ad ogni modo mattinata rovinata per i piloti… 09.09 Dal box Red Bull si è vista una immagine notevole. Adrian Newey, il dominatore tecnico della F1 di questa era, sdraiato sotto la RB20 di Sergio Perez per valutare i danni alla monoposto del messicano. Una spiegazione ulteriore della ...