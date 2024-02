LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz svetta con la Ferrari | Perez si avvicina con la Red Bull

Test F1, ultima giornata: il LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 Il long-run disi apre in 1’38?4 e 1’38?2 su gomme C3 con la. 10.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos1:31.247 33 2 SergioRedRacing+0.236 26 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.752 26 4 Lance STROLL Aston Martin+0.791 25 5 Lando NORRIS McLaren+0.861 20 6 Alexander ALBON Williams+1.336 21 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.806 35 8 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+2.281 27 9 Esteban OCON Alpine+2.365 23 10 Daniel RICCIARDO RB+6.797 44 10.48 Nel frattempotorna in pista con gomme C3 usate (di 5 giri) e comincia una nuova simulazione di passo gara con la. 10.46 Ricciardo comincia un run con gomme hard (C1) sulla sua Racing ...

