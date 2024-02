LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz precede Perez al mattino | scende in pista Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Piastri è proprio l’unico che sta girando in questo momento con gomma C1, sperimentando il passo gara. 12.57 A ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Ecco la vernice flow-viz utilizzata in precede nza dalla Ferrari sull’ala anteriore per studiare i flussi ed ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Non è ancora finito il lavoro di Carlos Sainz, che torna in pista con gomme C3 usate (di 4 giri). In corso ... (oasport)