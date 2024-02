LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz precede Perez al mattino | fra poco in pista Leclerc e Verstappen

Test F1, ultima giornata: il LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Piastri è proprio l’unico che sta girando in questo momento con gomma C1, sperimentando il passo gara. 12.57 Ameno di 4 ore e 15 minuti dal termine della terza giornata di, scende inOscar Piastri con la McLaren su gomme C1 nuove. 12.55 Ecco la vernice flow-viz utilizzata innza dalla Ferrari sull’ala anteriore per studiare i flussi ed effettuare delle prove aerodinamiche: Up close and personal with the Flow-viz Carlosjumps out of the car to end hising duties after some aero diagnostics#F1ing #F1 pic.twitter.com/zpgCa7yKxf — Formula 1 (@F1) February 23,12.50 Di seguito la classifica dei piloti che hanno completato il ...