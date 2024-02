LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz in testa davanti a Perez | parte bene Leclerc nel pomeriggio

Ferrari in testa anche nel Day-3: LIVE STREAMING

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Alonso adesso in pista con gomma C2, probabilmente lo spagnolo inizia la simulazione di passo gara. 13.42 Verstappen è tornato ai box dopo sei giri con gomma C3. 13.40chiude il suo giro veloce in terza posizione: 1:31.672 con una gomma di otto giri. 13.37 Tornain pista con gomma C3. 13.34 Dopo il giro iniziale, Verstappen sta procedendo piuttosto lentamente adesso in pista. 13.32 Verstappen fa già un discreto tempo: 1:32.669 a 1?422 di ritardo nei confronti di. L’olandese gira con gomma media. 13.30che adesso è tornato ai box, mentre è in pista Max Verstappen per la prima volta oggi. 13.28 Controsterzo diche si è preso un grande rischio nell’ultima curva. 13.26 Insieme a ...