LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz in testa con la Ferrari | Perez non brilla con la Red Bull

Test F1, ultima giornata: il LIVE STREAMING

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Qualche imprecisione di guida e condizioni meteo sempre più al limite portano ad un crono di 1’39?2 per, che comincia a fare tanta fatica in questo run. 11.52rallenta in 1’38?8, mentre Hamilton inizia un nuovo run con gomme medie usate (di soli 3 giri) in 1’37?5. 11.50 Secondo passaggio in 1’38?4 persta effettuando delle prove comparative di set-up, provando diversi run simili (come durata, gomme, carburante, mappatura ecc…) per valutare l’assetto ottimale in ottica gara. 11.48comincia un nuovo long-run con lain 1’38?2 su gomme medie usate (di 4 giri). 11.46 Ricciardo è tornato in pista con tanta vernice flow-viz sulle pance della sua Racing ...