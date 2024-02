LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | riparte la sessione dopo la lunghissima bandiera rossa! Sainz in vetta

I test F1 ripartono alle 9.45: LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.54 La sensazione è che tutti i piloti in pista si concentreranno sui long run. Lando Norris inizia proprio in questo modo. Carlosrientra ai box. 09.52 Sergio Perez si porta al secondo posto in 1:31.788 a 541 millesimi da, terzo Norris, poi Stroll a 1.114 davanti a Hamilton. 09.50 Lewis Hamilton inizia migliorando con il tempo di 1:32.902, terzo a 1.655 da Carlos. 09.48 Carlosè sul tracciato con gomme medie. Coperture scelte da tutti i piloti in questo momento. 09.47 Le condizioni meteo dial momento. Temperatura dell’aria: 24°. Temperatura del tracciato: 38°. 09.46 Subito tutti in pista per recuperare il tempo perso. Lewis Hamilton apre il gruppo con gomme medie. 09.45 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! ...