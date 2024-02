LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc in vetta | Verstappen spaventa sulla simulazione passo gara

LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: Leclerc e Sainz per mandare un messaggio a Verstappen

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 1:38.022 per Nando con l’Aston Martini che inizia già a salire con i tempi. 15.31 Iniziata anche ladeldi Alonso con il crono di 1:37.567. 15.29 Di seguito il cronologico pazzesco di Maxcon le gomme medie: 1:37.7 1:37.5 1:37.4 1:37.2 1:37.1 1:37.1 1:37.1 1:37.1 1:37.2 1:37.1 1:37.1 1:37.0 1:37.0 1:37.1 1:37.2 1:37.2 1:37.2 1:37.1 15.27 Maxrientra ai box dopo questa successione bestiale di 17 giri. A quanto pare però non è stata unadi un GP, ma “solo” un long run con le gomme medie. 15.26 1:37.116 al 15° giro di Max, con una Red Bull che sembra fatta su misura. 15.24alla 14ma tornata ...