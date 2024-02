LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc in vetta | Verstappen spaventa sul passo gara

Ferrari in testa anche nel Day-3: LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 1:37.160 per, feeling perfetto con la Red Bull dell’olandese. 15.12 1:37.221 perche inanella un altro giro velocissimo con la Red Bull. 15.11 1:37.177 perche sta simulando un primo stint incredibile nella sua simulazione di GP. Ferrari diancora ferma ai box. 15.10 Nel frattempo Piastri con la McLaren si porta in terza posizione a 0.708 da. 15.09 1:37.182 per Max che continua a fare una differenza imbarazzante come costanza di rendimento. 15.07 1:37.285 perche fa una grande differenza soprattutto nel secondo settore. Obiettivamente sono grandi tempi. 15.05 1:37.422 perche continua a martellare su tempi molto ...