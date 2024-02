LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc in vetta e simula il GP | Verstappen molto veloce sul passo gara

LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: Leclerc e Sainz per mandare un messaggio a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 1:37.363 perche completa così il suo terzo giro. 15.41 1:37.366 perin questa seconda tornata, mentretorna in pista con gomme C1. 15.39inizia con il crono di 1:37.173 la suazione del GP. 15.36zione della partenza diin pit-lane e via alllazione del GP dicon le medie. 15.34 Entra in pistacon la Ferrari per lazione del GP evidentemente. 15.33 1:38.022 per Nando con l’Aston Martini che inizia già a salire con i tempi. 15.31 Iniziata anche lazione deldi Alonso con il ...