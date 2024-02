LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | inizia il Day-3 | la Ferrari vuole confermare i progressi di ieri

Bella Ferrari, a Sainz il Day-2. Leclerc 6°

08.14 Carlos Sainz si rilancia con la C4 e chiude in 1:32.017 togliendo 7 decimi al suo crono precedente. 08.11 Lando Norris migliora nei primi due parziali, quindi rovina tutto nel T3 e nn migliora. Ricciardocon un 1:42.316 con gomme soft, tempo del tutto interlocutorio. Carlos Sainz torna subito in pista, sempre con gomme soft. 08.08 Carlos Sainz torna subito ai box, mentre Norris si rilancia. Albon terzo in 1:34.745. Ecco anche Hamilton in azione. 08.05 Carlos Sainzcon un 1:32.737 con gomme soft, quindi Norris in 1:33.742 con gomme medie 08.02 Si parte subito forte: in azione Stroll, Magnussen, Norris, Sainz, Perez, Ricciardo, Ocon e Albon. Vedremo se per un installation lap oppure proseguiranno Let's gooooooo! The final day ofing ...

Da mercoledì a venerdì la tre giorni inaugurale della stagione in vista dell'inizio del campionato: gli aggiornamenti in tempo reale sulla sessione: Si corrono a Sakhir i primi test della stagione di F1 2024. Qui in diretta gli eventi salienti della seconda giornata: si gira dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. gazzetta

F1 | LIVE Test – Leclerc primo nella mattina in Bahrain, ma un tombino danneggia la Ferrari – RISULTATI: Si alza un tombino, Ferrari di Leclerc ko: i risultati della mattina del Day 2 dei test in Bahrain 2024 di F1. Si interrompe anzitempo la mattina dei test in Bahrain di F1 2024 LIVE: un tombino si ... f1ingenerale

I risultati e i tempi dei test di Formula 1 in Bahrain: la classifica del day 1: I test del Bahrain inizieranno a Sakhir e prenderanno il via quando in Italia saranno le 8. Il day 1 durerà fino alle 17. In mezzo ci sarà un'ora di pausa. Diretta integrale su Sky, sul canale 207. Si ... fanpage