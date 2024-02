LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Ferrari al lavoro sulla gestione delle gomme C3 | non convince il passo di Perez con la Red Bull

Test F1, ultima giornata: il LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Sainz comincia un nuovo long-run conmedie usate (di 4 giri) in 1’38?1. 11.16torna ai box dopo un long-run di 12 girimescola C2. Prosegue nel frattempo l’ottimo stint della Racings con gomma C1: Ricciardo è costante sull’1’37” alto dopo 20 giri. 11.14 Poco meno di 6 ore al termine della terza e ultima giornata dei, con laancora davanti a tutti: SIX hours ofing remaining… And it’s Carlos Sainz in top spot, with a 1:31.247 #F1ing #F1 pic.twitter.com/YQLFCkMcOf — Formula 1 (@F1) February 23,11.12sta effettuando un long-run conC2 nuove e al momento sta ...