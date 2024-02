LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Ferrari al comando con Sainz | nel pomeriggio tocca a Leclerc

Test F1, ultima giornata: il LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18 Non è ancora finito il lavoro di Carlos, che torna in pista con gomme C3 usate (di 4 giri). In corso prove aerodinamiche per la, con tanta vernice flow-viz sulla SF-24. 12.15 L’unica scuderia a non effettuare il cambio pilota a metà giornata è la Williams, con Alex Albon che guiderà fino alla bandiera a scacchi. 12.12 Quasi tutti i team hanno archiviato di fatto la prima metà di giornata, prendendosi adesso il tempo necessario per effettuare il cambio sedile e per sistemare la macchina in vista della seconda parte del day-3 (in cui entreranno in gioco gli altri piloti). 12.08 Ancora problemi di affidabilità in casa McLaren: ieri il serbatoio, oggi la frizione. Giornata finita dunque per Norris, che lascerà il sedile a Piastri nelle ultime ore dei ...